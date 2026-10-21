Огромен военен самолет кацна в Бургас, изтребители патрулират над Черно море

Огромен военнотранспортен самолет кацна на летище Бургас преди минути. Машината е заснета с пуснат колесник при заход за кацане, съобщава „Флагман“.

„Военен самолет каца, изтребители патрулират. Ситуацията не изглежда никак спокойна“, разказва очевидец, цитиран от изданието.

По външен вид самолетът наподобява четиридвигателния Boeing C-17 Globemaster III – тежка военнотранспортна машина, предназначена за превоз на военнослужещи, военна техника и оборудване.

Към момента няма официално потвърждение от коя държава е самолетът, каква е целта на полета и защо е избрал да кацне в Бургас.

Появата му е на фона на засиленото внимание към сигурността в Черноморския регион. НАТО обяви допълнителни мерки за наблюдение и защита на корабоплаването след поредица от атаки с дронове срещу търговски кораби. Сред предвидените средства са патрулни самолети, безпилотни апарати и радиолокационни системи.

Още на 20 октомври стана известно, че американският морски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon изпълнява полети над западната част на Черно море, включително в районите на Бургас и Варна. Машината е оборудвана за морско наблюдение и откриване на подводници.

Летище Бургас и преди е приемало тежки американски военнотранспортни самолети. На 27 август Boeing C-17 Globemaster III кацна на аеропорта за техническо зареждане с гориво, след което напусна страната. Тогава летищните власти уточниха, че не става дума за извънредна ситуация.