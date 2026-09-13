Произнесоха присъдата на военния, застрелял най-близкия си приятел
Цанков е снайперист, печелил призове на състезания за точна стрелба
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Цанков е снайперист, печелил призове на състезания за точна стрелба
Той бе докаран пред магистратите за определяне мярка за неотклонение
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Към какъв тип войници ще се насочи Русия
Какво бе соъбщено официално от единия държавен глава
Машината е предадена на страната ни
Избра генерал, воювал във Виетнам и Ирак
Много сериозна критика към президента и военните
На лек режим е от три години
Взел 15 000 долара
Стрелецът е 39-годишен вонен
Как се е стигнало до неочаквания удар
От какво беше предизвикано
Самоличността на убиеца не е установена
Николай Калайджиев направи нещо невиждано
Емигрант в Канада прави революция у нас
Какво заяви началникът на генералния щаб на чешките въоръжени сили Карел Река
Капитан Антоанета Чавдарска направи нещо невиждано у нас
Утре ще бъде направена аутопсия на тялото
Прокуратурата започва разследване