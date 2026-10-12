Ракети и дронове летят към Рияд! Тръмп обмисля намеса

Нова вълна от ракети и дронове се насочи към Саудитска Арабия, докато международното летище в столицата Рияд остава затворено след поредицата смъртоносни нападения. Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси продължават атаките срещу летища и петролни съоръжения, въпреки засилените саудитски въздушни удари срещу техни позиции. Ескалацията заплашва да въвлече още държави в конфликта, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон обмисля пряко военно участие.

Ракетите не спират, летището в Рияд остава затворено

Ръководената от Саудитска Арабия военна коалиция, която подкрепя международно признатото правителство в Йемен, съобщи в понеделник за нови приближаващи ракети и безпилотни летателни апарати. Първоначално не беше ясно дали всички нови заплахи са били успешно прехванати.

Последната вълна идва след два последователни дни на тежки нападения срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд.

При удара в събота, за който отговорност поеха хусите, загинаха 13 души, а повече от 300 бяха ранени. Ракета порази терминала за заминаващи пътници и предизвика паника сред хората, намиращи се в сградата.

В неделя последва ново нападение срещу друг терминал на летището. При него загина един човек, а 11 бяха ранени. Саудитските власти съобщиха, че неизвестен снаряд е предизвикал пожар.

След атаките полетите бяха преустановени, а въздушното пространство над столицата на практика опустя.

По данни на компанията за авиационни анализи Cirium в неделя са били отменени 99,7% от планираните полети на летището в Рияд. За понеделник се очакваше да отпаднат около 60% от полетите, като нарушенията засегнаха и други саудитски летища.

Няколко големи европейски авиокомпании също преустановиха полетите си до столицата на кралството.

Хусите атакуват и петролни съоръжения

От миналата седмица йеменските бунтовници разширяват нападенията си срещу стратегическата инфраструктура на Саудитска Арабия.

Освен летището в Рияд, хусите заявиха, че са атакували и международното летище в Дамам, както и две съоръжения на саудитския петролен гигант „Сауди Арамко“.

Саудитските власти потвърдиха удара срещу летището в Дамам, където бяха предприети проверки за установяване на щетите и безопасността на съоръженията.

През предходните часове противовъздушната отбрана на кралството съобщи за прехваната крилата ракета край Рияд, унищожен дрон в Източната провинция и балистична ракета, насочена към град Хамис Мушайт.

Въпреки това хусите не показват признаци, че възнамеряват да прекратят нападенията.

Групировката многократно предупреди, че саудитските летища, въздушното пространство и петролната инфраструктура остават потенциални цели.

Тези заплахи са особено сериозни за кралството, тъй като приходите от петрол са основен двигател на икономиката и финансират мащабните му програми за развитие.

Жестоки боеве за един от най-важните морски пътища

Причината за новата ескалация е и засиленото участие на Саудитска Арабия в гражданската война в Йемен.

През септември хусите постигнаха бързи териториални успехи, които предизвикаха нова саудитска военна намеса в подкрепа на йеменските правителствени сили.

Особено значение има районът на протока Баб ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и е сред най-важните маршрути за международната търговия и доставките на петрол.

Саудитска Арабия се стреми да изтласка хусите от стратегическите позиции край протока и да предотврати по-нататъшното им настъпление.

Подкрепяните от Рияд йеменски сили са постигнали известен напредък в този район, но продължават да изпитват сериозни затруднения на други фронтове.

Според йеменски военни източници може да мине значително време, преди засиленият натиск върху бунтовниците да даде осезаеми резултати.

Междувременно саудитската авиация продължава ударите срещу техни позиции. Йеменската телевизия съобщи и за нови нападения срещу провинция Ал Джауф.

Иран предложи посредничество

На фона на ожесточените бойни действия се появи и дипломатическа инициатива от Техеран.

Иран, който от години е регионален съперник на Саудитска Арабия и поддържа връзки с хусите, предложи да посредничи за започване на разговори между страните.

„Многократно сме заявявали готовността си да съдействаме за установяването на диалог между страните“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

Предложението идва в момент, когато конфликтът в Йемен все по-тясно се преплита с по-широкото противопоставяне между САЩ и Иран.

Засега обаче няма признаци, че хусите са готови да прекратят военната си кампания срещу саудитската инфраструктура.

ОАЕ призова за обща отбрана на Персийския залив

Сериозно безпокойство предизвикаха нападенията и в съседните Обединени арабски емирства.

Съветникът на президента на ОАЕ Ануар Гаргаш призова за възстановяване на съвместните действия на държавите от Персийския залив в областта на сигурността и отбраната.

Според него атаките срещу Саудитска Арабия са заплаха не само за кралството, но и за сигурността на всички държави в региона.

Гаргаш предупреди, че пренебрегването на общата регионална сигурност е насърчило други сили да предприемат все по-дръзки действия срещу страните от Персийския залив.

Саудитска Арабия и ОАЕ дълги години бяха основни партньори във военната коалиция в Йемен, но подкрепяха различни формирования. Това доведе до сериозни разногласия между двете държави през миналата зима.

Новите нападения отново поставят въпроса за необходимостта от координирана защита на стратегическата инфраструктура в региона.

Тръмп обмисля американски удари срещу хусите

Най-сериозното неизвестно остава евентуалното пряко включване на Съединените щати във военните операции.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в събота, че Вашингтон разглежда възможността да се присъедини към Саудитска Арабия при нанасянето на удари срещу хусите.

Засега няма информация САЩ да са предприели подобни действия, но самото обсъждане на военна намеса показва колко опасно е нараснало напрежението.

Междувременно Саудитска Арабия се опитва да демонстрира, че няма да се откаже от икономическите си планове.

Въпреки почти спрелия въздушен трафик в Рияд продължава голяма международна енергийна конференция.

На форума саудитският министър на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман заяви, че кралството ще продължи да привлича инвестиции и да развива енергийната и индустриалната си инфраструктура.

Но новата вълна от ракети и дронове поставя все по-остро въпроса за сигурността на ключовите летища, петролните съоръжения и морските маршрути.

Докато хусите продължават атаките, а Рияд отвръща с въздушни удари, опасността конфликтът да обхване още по-голяма част от Близкия изток остава сериозна.