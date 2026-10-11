Трагедията в Рияд се разраства. Стотици ранени, 12 жертви

Най-малко 12 души са загинали, а 309 са ранени при съботния обстрел на международното летище „Крал Халид“ в саудитската столица Рияд. Част от пострадалите са в критично състояние, съобщи службата за гражданска авиация на Саудитска Арабия, цитирана от Ройтерс.

Нанесени са сериозни материални щети, а работата на летището е преустановена и полетите са отклонени. Това е най-смъртоносната атака срещу кралството от повече от десетилетие, отбелязва агенцията.

Жертви от осем държави, болниците приемат ранените

Сред загиналите са четирима саудитски граждани, двама души от Бангладеш и по един гражданин на САЩ, Йордания, Сирия, Судан, Египет и Палестина. Ранените са транспортирани до няколко болници, като част от тях се намират в тежко състояние.

Ройтерс съобщава, че линейки и хеликоптери са превозвали пострадалите след нападението. Очевидци разказват за експлозия и множество ранени хора, лежащи на земята в сградата на летището.

Един от пострадалите пътници заявява пред агенцията, че част от тавана близо до изход за заминаващи се е срутила. Според представител на местните власти, цитиран от Асошиейтед прес, е бил поразен комплексът, в който се намират терминали 3 и 4 за вътрешни полети.

Летището е затворено, нови заплахи за въздушния трафик

Всички полети от Рияд са отклонени към други летища, а достъпът до аерогарата е ограничен. Поредицата от нападения през последните дни вече доведе до отменени полети и сериозни затруднения за авиокомпаниите. При предишните удари тази седмица бяха нанесени щети и на пътнически самолети.

Оглавяваната от Саудитска Арабия военна коалиция обвини подкрепяните от Иран йеменски хуси за нападението. Групировката пое отговорност за предишни атаки срещу летището и предупреди международните авиокомпании да избягват саудитското въздушно пространство.

Нова тревога край Дамам, Тръмп обмисля намеса

Саудитската коалиция съобщи и за паднал снаряд близо до летището на източния град Дамам, което се превърна във важна алтернатива на Рияд. Военните обявиха също, че са прехванали и унищожили балистична ракета, изстреляна от хусите югоизточно от столицата.

На фона на ескалацията американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ много скоро ще реши дали да се присъедини към въздушните удари на Саудитска Арабия срещу хусите.

Кралството подкрепя йеменските правителствени сили във войната срещу групировката, която контролира столицата Сана и други части на Йемен. Последните нападения поставят под въпрос ефективността на саудитската противовъздушна отбрана, отбелязва Ройтерс.