Над 1700 африканци били подмамени да се бият за Русия срещу Украйна
Отивали с обещания за работа
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Отивали с обещания за работа
30 "афроселища" ще бъдат построени в Русия
Измамниците започват комуникация с жени, от чиито профили в социалните медии личи, че нямат партньор
Пуснатият на вода във Варна преди 5 г. "Бета" е гордостта на Екваториална Гвинея България сама ще построи две бойни фрегати за 800 милиона лева. Това...
Бежанците в Харманли учат английски на дюшеци, за да ги харесат на Запад