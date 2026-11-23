Името на Захарий Зограф е известно на поколения българи. Неговите стенописи, автопортрети и смели художествени решения са сред най-разпознаваемите постижения на Възраждането. Но зад таланта на знаменития художник стои още един голям майстор-неговият по-голям брат Димитър Зограф.

Тази година се навършват 230 години от рождението му. Самоков отбеляза годишнината с научна конференция, изложби, документален филм и нови музейни инициативи, които връщат вниманието към един от най-значимите представители на Самоковската художествена школа.

Наследник на прочута фамилия

Димитър Христов Зограф е роден през 1796 г. в Самоков. Неговият баща Христо Димитров е смятан за основоположник на Самоковската иконописна школа-едно от най-важните средища на българското възрожденско изкуство.

Димитър отрано усвоява занаята в семейната работилница. След смъртта на баща си през 1819 г. поема ръководството на ателието и продължава работата по поръчки за църкви и манастири.

Сред учениците му е и по-малкият му брат Захарий, който впоследствие ще се превърне в най-прочутия художник от фамилията.

Двамата поемат различни творчески пътища. Докато Захарий се отличава с новаторство и по-смели художествени решения, Димитър остава по-тясно свързан с традициите на православната иконопис.

Стотици икони, но малко подписи

Една от причините Димитър Зограф да е по-слабо познат днес е, че рядко подписва произведенията си.

Това затруднява изкуствоведите, които продължават да изследват неговото наследство и да установяват авторството на отделни икони и стенописи.

Творбите му могат да бъдат открити в Самоков, Рилския и Троянския манастир, както и в храмове в Пловдив, Берковица, Враца и други градове.

Специалистите оценяват високо неговото майсторство в иконописта, прецизната рисунка и умението да съчетава духовното съдържание с богат художествен изказ.

Част от стенописите му в Рилския манастир не са свободно достъпни за посетителите.

Баща на Станислав Доспевски

През 1822 г. Димитър се жени за Християния. Двамата имат седем деца.

Един от синовете им е Зафир, който по-късно приема името Станислав Доспевски и става сред най-известните български възрожденски художници.

Така в рамките на три поколения фамилията оставя забележителна следа в българското изобразително изкуство.

Друг син на Димитър-Иван Доспевски, е известен като първия фотограф в Самоков и първия кмет на града след Освобождението.

Самоков отвори вратите към миналото

Националната научна конференция „Димитър Зограф и неговото време“ се проведе от 19 до 21 ноември с участието на изкуствоведи, реставратори и изследователи.

В Историческия музей беше открита изложба с 22 пана, представящи репродукции на фотографии на икони, църкви и манастири. Показан беше и 27-минутният документален филм „Димитър Христов“, посветен на живота и творчеството на художника.

На 20 ноември в Доспевската къща беше открита постоянна експозиция за самоковската градска култура и историята на фотографията.

Къщата е паметник на културата от национално значение. В нейния двор е запазено ателието на зографската фамилия, датиращо от 1848 г.

Музейната експозиция представя предмети от бита на самоковските семейства през XIX и началото на XX век, историята на рода Доспевски и развитието на фотографията в града.

Децата влязоха в ателието на старите майстори

Част от честванията беше и художествена работилница за деца, проведена на 21 ноември.

Млади участници се запознаха с традициите на самоковската иконопис и имаха възможност да рисуват, вдъхновени от произведенията на възрожденските майстори.

Инициативата свързва наследството на Димитър Зограф с новото поколение-деца, които тепърва откриват богатството на българското църковно изкуство.

Предстои годишнината да бъде отбелязана и извън България. На 25 ноември е планирано откриване на изложба в Българския културен институт в Рим.

Димитър Зограф умира на 9 октомври 1860 г., оставяйки огромно художествено наследство. Два века по-късно неговите икони продължават да присъстват в българските храмове, а изследователите постепенно възстановяват мястото му в историята на Възраждането.