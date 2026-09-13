Куршум сразил Дельо войвода край Златоград
В църквата "Успение Богородично" иконата на Светата майка на Захарий Зограф е със забит в сърцето нож - олицетворение на скръбта по сина й
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В църквата "Успение Богородично" иконата на Светата майка на Захарий Зограф е със забит в сърцето нож - олицетворение на скръбта по сина й
Известният актьор, който се вихри в All inclusive, представя онлайн трагичната любовна история на гения
Захарий Зограф ни оставя облика на българския възрожденски град Зародила се през ХI в. като център на грузинската духовна култура на Балканите, през...