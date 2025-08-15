Куршум сразил Дельо войвода край Златоград



Дельо хайдутин произхождал от бедно семейство, което се занимавало с абаджийство, гайтанджийство и боядийство. Описват го като смел юнак, който бил лек като птица и с голямо сърце. Хвърлял се да помага на онеправдани, бранел народа и бил непобедим. Но накрая бил убит чрез измама, тъй като съществувало поверие, че него куршум не го лови. Била взета сребърна монета от войводата и от нея бил отлят куршум.

Този куршум го настигнал и убил, а Дельо паднал на камък. Този камък бил занесен в църквата "Света Богородица" и вярващите се молили, благодарели и изказвали признателността си.

Екопътека "По стъпките на Дельо хайдутин" се намира в югозападната част на Източните Родопи, в близост до Златоград. Това е най-южният град у нас, при над 500 метра надморска височина.



Недалеч от тази част на Родопите е и границата ни със съседна Гърция.

Началната точка на екопътеката е местност "Военната градина". Продължавате към извор Буньов вриз, за да се насладите на тишината, спокойствието и красотата. Следва преход по горска пътека из гъстите и девствени гори, точно по стъпките на смелия Дельо Хайдутин. Надморската височина леко се увеличава, денивилацията също.

Горите са трудно достъпни и се смята, че оттук само диви животни и птици минават. Затова в тях възможност за бягство и убежище е срещал Дельо хайдутин. И сред неизвестното и мистичното, се появява пред вас кладенец. Той е изграден по време на Османското владичество. Водата е леденостудена и кристално чиста. Там се смята, че той е сядал с четата си, за да събират сили след тежка битка.

При последната част от изкачването надморската височина е над 650 метра. Като следвате маркираната екопътека стигате и до крайната точка, а именно местността Свети Илия.

Според легендата Дельо Хайдутин продължавал нагоре към връх Костадин, така за него също често се организират походи с възможност да разгледате и параклиса “Свети Свети Константин и Елена”.

Екопътеката е интересна и с това, че надморската височина непрекъснато варира от 200 до 650 метра. Това я прави със средна трудност.

Какво друго може да разгледате в района?

Етнографски комплекс Златоград ще ви пренесе във времето на Възраждането. В близост до него се приготвя типичното въртяно златоградско кафе.

В музея на Дельо Войвода пък, ще научите повече за смелостта, героизма и делото му, както и за неговата любима жена.

Има терзийска, тъкачна, златарска, грънчарска, сарашка, ножарска и гайтанджийска работилници.

А във Вунцовата воденица ще видите валявица, тепавица и воденица-караджейка. Тоест, перат се шарени черги, произвежда се шаяк, мели се царевична брашно, от което правят чудните златоградски хлябове.

Взаимното училище в града е основано през 1852 година.

Музеят на съобщенията е другата забележителност в Златоград, която се помещава в стара къща. Основан е през 1987 година. Тук може да видите снимки, документи, марки, както и стари телефони. Интересното е, че изпълнява и функциите на обикновена пощенска станция.



В Златоград има и паметник на Дельо хайдутин. В църквата "Успение Богородично" някои от иконите са на Захарий Зограф. А тази на Света Богородица е със забит в сърцето нож - олицетворение на майчината скръб по загубата на сина й, а именно Исус Христос. В сградата на църквата е запазено килийното училище на Ангел Кирянов.

Водоеми в близост до маршрута също има. А язавир "Златоград" и Аламовската река допълват красивата гледка в Източните Родопи.

