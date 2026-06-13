Куршум сразил Дельо войвода край Златоград
В църквата "Успение Богородично" иконата на Светата майка на Захарий Зограф е със забит в сърцето нож - олицетворение на скръбта по сина й
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В църквата "Успение Богородично" иконата на Светата майка на Захарий Зограф е със забит в сърцето нож - олицетворение на скръбта по сина й