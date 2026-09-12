Художникът, който загива с четка в ръка
Светият синод дава разрешително на твореца да иконописва във всички български храмове
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Светият синод дава разрешително на твореца да иконописва във всички български храмове
Нова църква беше издигната от руйните в павликенското село Караисен. Храмът "Св.Параскева" беше открит точно на Благовещение с богослужение от отец Ми...
Най-често рисувам Богородица, казва Лили Владимирова