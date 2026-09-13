Селото на римска принцеса стана топ курорт до София. Бум на къщите за гости
Минерална вода, крепост на 1500 години, римска легенда и 90 щъркела превръщат мястото в имотно бижу
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Минерална вода, крепост на 1500 години, римска легенда и 90 щъркела превръщат мястото в имотно бижу
Сблъсък на титани в първата нощ
Двудневният мото уикенд събира любители и напреднали пилоти за свободни сесии, Superpole формат и пълно пистово изживяване на новото трасе край Самоко...
Манастирът „Покров Богородичен“ събира вярващи в деня на почит към няколко светци
Никола Цолов направи демонстрация
Къщи за над половин милион лева никнат една след друга
Георги Доганов от Самоков намира вдъхновение в опита си от гурбет и превръща риска в шанс за успех
Подготвя се обрушване и укрепване на най-рисковите участъци
Пътната настилка е мокра и призивът към шофьорите е да карат внимателно
Трусът с магнитуд 2.9
На мястото на инцидента работят екипи на Пътна полиция и Пожарна служба
В района на Самоков
Има за цел разширяване и преустройство на съществуваща сграда
Джоргов каза и че частта с магазините и ресторантите ще се реновира, за да придобие по-алпийски вид
Ако продължаваме по този начин, скоро тя ще се превърне в катастрофа
Шофьори дори спрели движение
На място има екипи на пожарната
Няколко села останаха без ток
Планът им е да спечелим, да ни принудят да правим правителство с ДПС и те да стоят отстрани и да критикуват
Случаят е от 15 април и е за побой над Христо Гуцалски, син на Петър Гуцалски