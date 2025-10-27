Паднала скала блокира ключов за софиянци път

Голямо парче скала се е откъснало и стоварило на пътното платно на пътя Самоков – София в понеделник сутрин, съобщават шофьори в социалните мрежи.
За щастие в този момент на пътя не е имало автомобили и никой не е пострадал.
Снимка на големия скален къс предупреждава пътуващите чрез няколко групи в социалните мрежи, които се следят от шофьори.
По пътя Самоков–София има и друг проблемен участък, съобщава БГНЕС.
В района на ресторант „Лебед“ между Панчарево и Долни Пасарел пътното платно е наводнено.
От Агенция „Пътната инфраструктура“ (АПИ) призовават шофьорите да се движат с повишено внимание. Пътят не е затворен.
Пътната настилка е мокра и призивът към шофьорите е да карат внимателно.
