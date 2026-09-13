Паднала скала блокира ключов за софиянци път
Пътната настилка е мокра и призивът към шофьорите е да карат внимателно
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Пътната настилка е мокра и призивът към шофьорите е да карат внимателно
Пада от 10-метра до връх Двуглав, планински хеликоптер спасява останалите
Падна от скала
До село Искрец
Един от символите на Сливен
Тялото на жертвата е намерено на 7 май, по него е имало общо 27 прободно-порезни рани
Евакуираните се завръщат
Може да смаже всичко под себе си
Разчистването започна към 12 часа на обяд
За пръв път спасителите виждали камък, скала вода да пуска
Влакът по линията София - Бургас през Карлово се е ударил в паднала скала на релсите. Инцидентът е станал преди 10.00 ч. в района на Копривщица. За ща...
Огромен скален къс се откъсна от канара над главен път Е-79 в Кресненското дефиле в резултат на интензивните валежи в последните дни. Инцидентът стана...
Само ГЕРБ и АБВ се разминаха с партийни скандали на старта на новия сезон Котенцето на съдбата омота преждата на политическите скандали у нас в обърк...
Скален къс се откърти върху главен път Е-79 в петък малко преди 14,00 часа и затрудни движението към и от Гърция в местността Османска чешма в Креснен...
Голяма скална маса се откърти по време на изкопните работи за изграждане на подпорна стена в асеновградския квартал Горно Воден. Скалата застрашава къ...
Творбата на Недко Солаков вече е част от колекцията на Европейската банка
Тялото на 17-годишно момче от Берковица бе открито преди обед в четвъртък в подножието на високи скали в района на градския стадион, съобщи tribali.in...
Огромен къс скала падна върху микробус в Кресненското дефиле и едва не уби мъж и две жени. По чудо тримата са се отървали само с порезни рани, охлузва...
Пътническият влак от Горна Оряховица за Стара Загора се удари в паднала на коловоза скала, съобщи БГНЕС. Мотрисата е излязла от релсите с едната си ко...
Девин. Над 1000- тонна скална маса затрупа разстояние от 30 метра по дължината на пътя Кричим-Девин. кубически метра са се свлекли на пътното платно,...