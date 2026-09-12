Ружди Ружди стъпи на европейския връх в Гросето
Ружди Ружди стана европейски шампион в мятането на диск днес в Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждан...
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Ружди Ружди стана европейски шампион в мятането на диск днес в Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждан...
Стела Енева взе сребро в мятането на диск на Световното първенство за хора с увреждания, което се провежда в катарската столица Доха. Параолимпийката...
Кайли Миноуг ще зарадва почитателите си малко преди Рождество Христово. Албумът й Kylie Christmas излиза на музикалния пазар на 13 ноември през Parlop...
Сребърният медалист в хвърлянето на диск, но за Белгия Филип Миланов е бил влюбен в пианото. Това разказа за "Стандарт" неговият баща Емил, който е би...
Еврошампионката от Цюрих три дни се бори със смъртта заради сепсис Ранният следобед на 16 август, Цюрих. Хърватката Сандра Перкович като на шега мята...
Боядисаха храма на пророчицата за панихидата на 9 август Благоевград. Музикален диск с 10 песни, посветени на великата петричка пророчица Ванга, бе и...
Музикантите от Coldplay ще издадат нов албум и през 2015 г. след като предстоящото излизане на новата им тава "Ghost Stories" следващия месец, съобщих...