Всичко за Диск

Следете всички новини, анализи и коментари за Диск. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Стела Енева взе сребро

Стела Енева взе сребро

Стела Енева взе сребро в мятането на диск на Световното първенство за хора с увреждания, което се провежда в катарската столица Доха. Параолимпийката...

27 октомври | 20:25
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Кайли пуска диск за Коледа

Кайли пуска диск за Коледа

Кайли Миноуг ще зарадва почитателите си малко преди Рождество Христово. Албумът й Kylie Christmas излиза на музикалния пазар на 13 ноември през Parlop...

12 октомври | 21:10
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Хърватската кралица на диска

Хърватската кралица на диска

Еврошампионката от Цюрих три дни се бори със смъртта заради сепсис Ранният следобед на 16 август, Цюрих. Хърватката Сандра Перкович като на шега мята...

24 август | 6:30
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Възпяха Ванга в диск с песни

Възпяха Ванга в диск с песни

Боядисаха храма на пророчицата за панихидата на 9 август Благоевград. Музикален диск с 10 песни, посветени на великата петричка пророчица Ванга, бе и...

29 юли | 9:02
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