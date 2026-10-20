Хераклея Синтика покори Брюксел. Петрич с голямо европейско признание

Античният град Хераклея Синтика донесе престижно европейско отличие на Община Петрич, след като проектът за изграждане на тематичен парк в местността Рупите се пребори с конкуренцията на над 800 кандидатури. Българската инициатива попадна сред 20-те победители в специалната програма за малки общини към „Нов европейски Баухаус“ за 2026 година. Наградата беше връчена на официална церемония в Брюксел, където лично я получи кметът Димитър Бръчков. За успеха съобщи общинската администрация.

Европа оцени съхранената история

Хераклея Синтика получи признание за начина, по който археологическото наследство е интегрирано в съвременна среда, достъпна за посетители. Проектът съчетава опазването на древните останки с развитието на прилежащите пространства и природните дадености на района.

Инициативата „Нов европейски Баухаус“ на Европейската комисия насърчава решения, основани на три основни принципа - устойчивост, естетика и приобщаване. В специалната програма за малки общини тази година бяха избрани 20 победители измежду стотици кандидатури.

Според официалните правила на програмата отличените общини получават финансова подкрепа от 30 000 евро, както и съдействие за популяризиране на проектите си.

Церемонията в Брюксел събра представители на европейски институции, общини и организации, работещи за развитието на по-устойчива и достъпна среда. В тазгодишното издание на наградите „Нов европейски Баухаус“ участваха и проекти от Бразилия, Япония и Канада.

Кметът Димитър Бръчков получи отличието

Кметът на Петрич Димитър Бръчков прие наградата лично, а представители на общината се включиха в работните дискусии, организирани в рамките на европейския форум.

Те представиха развитието на Хераклея Синтика, обмениха опит с участници от други държави и установиха контакти за бъдещи партньорства. Специално внимание беше отделено на съвместните усилия на общинската администрация и Историческия музей в Петрич за съхраняването и популяризирането на културните ценности.

От общината определят европейското отличие като висока оценка за последователната работа по развитието на археологическия обект и превръщането му в привлекателна туристическа дестинация.

Античният град оживява сред природата на Рупите

Проектът за тематичния парк е реализиран с европейско финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В него са заложени дейности за опазване на археологическите структури, благоустрояване на територията и създаване на по-добри условия за посещения.

Особеното в концепцията е съчетаването на древните останки с естествения ландшафт и съвременните архитектурни решения. Вместо археологическите ценности да бъдат разглеждани изолирано, те са включени в обща среда, която позволява на посетителите да се докоснат до историята на античния град.

При разработването на проекта е поставен акцент върху запазването на автентичния характер на останките. Предвидени са и решения за улесняване на достъпа на различни групи посетители, без да се нарушава историческата стойност на обекта.

Културната програма също впечатли журито

Сред предимствата, отчетени при европейската оценка, е и културната програма на Хераклея Синтика. Тя допълва археологическите забележителности и предлага разнообразни възможности за опознаване на историята и традициите на региона.

Развитието на тематичния парк е свързано с по-широката стратегия на Община Петрич за популяризиране на местното културно и природно наследство. Проектът обединява историческите забележителности, туристическата инфраструктура и възможностите за организиране на културни събития в района на Рупите.

С полученото отличие Хераклея Синтика се нарежда сред европейските примери за съвместно развитие на културното наследство, природната среда и туризма.