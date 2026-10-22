Потъналият древен Несебър се отваря за туристи

Туристите в Несебър ще имат възможност да разгледат потъналите части на древна Месамбрия чрез подводни маршрути и виртуални гмуркания. Община Несебър разработва нов туристически продукт, който ще разкрие археологическите останки под водите на Черно море и ще предложи още една причина посетителите да идват в града извън активния летен сезон. Концепцията бе представена на втория обучителен семинар по европейския проект TOURAL в център „Артиум“.

Представянето направи Галина Бабева, директор на дирекция „Европейски и национални политики, програми и екология“. Идеята е съвместно с Центъра за подводна археология да бъдат обособени един или няколко водолазни маршрута до потъналите укрепления, пристанищни съоръжения и други останки от античния град. Основата на туристическия продукт вече е разработена, но за физическото изграждане на маршрутите общината ще търси допълнително финансиране чрез европейски проекти, държавна подкрепа и собствено участие.

За посетителите, които не желаят да влизат в морето, е предвидено и т.нар. „сухо гмуркане“. В Туристическия информационен център в Стария Несебър ще бъде обособен център за знания, където чрез очила за виртуална реалност хората ще разглеждат подводното наследство. Разработена е и образователна игра за деца, при която малките посетители ще подреждат древни амфори.

Концепцията включва и дигитални инструменти за туристическия бизнес. Интерактивна карта ще представя обекти и дестинации, а платформа за обмен на данни ще подпомага хотелиери, водолазни клубове, туристически агенции и предприемачи. Предвидени са калкулатор за екологичен отпечатък, насоки за бизнес планиране и информация за възможности за финансиране на устойчив туризъм.

Подводните останки са част от историята на древна Месамбрия, чиято територия някога е била по-голяма от днешния полуостров. Покачването на морското равнище, движенията на земната повърхност и морската ерозия са оставили под водата укрепления и части от античната градска структура. При археологически проучвания край Несебър са проследени останки на дълбочина между 1,5 и 5 метра.

На семинара представители на туристическия бизнес, научната общност и институциите бяха поканени да дадат предложения за развитието на новите туристически продукти. За реалните водолазни маршрути все още няма обявена дата за откриване.