Потъналият древен Несебър се отваря за туристи
Това ще става чрез подводни маршрути и виртуални гмуркания
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Това ще става чрез подводни маршрути и виртуални гмуркания
Според учените вълкът е бил два пъти по-голям от днешните си събратя
Хората в Добринище спасиха уникална църква с дарения и труд Благоевград. Древната църква в град Добринище, която бе възстановена с труда на местни...