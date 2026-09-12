Царят изненада българите с неочакван ход. Всички го коментират
Разпали дискусия в мрежата
Следете всички новини, анализи и коментари за Цар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Разпали дискусия в мрежата
От "Сотбис" рекламират украшенията като "една от най-важните колекции от кралски и благороднически бижута от дворовете на Централна Европа, които няко...
Свети Давид Български бил брат на цар Самуил и най-голям от четиримата синове на комитата Никола
Тленните му останки пристигнаха след 76 години изгнание
Гвардейците с ковчега на рамо го внесоха по стълбите и го поставиха в централното фоайе на двореца
Цар Фердинанд умира на 10 септември 1948 г. в град Кобург, Германия, на 87-годишна възраст
След смъртта му в изгнание в Кобург през 1948 г. сега е изпълнено желанието му да бъде погребан в българска земя
Траурната церемония е отворена за граждани
Пълен хаос с парите да едни гори
Намира се в град Баня
Предпочитан от любителите на риболова и планината
Партията прави първия си конгрес от много време насам
Симеон Сакскобурггоски коментира преговорите за властта
Огнян Герджиков даде мнение за горещи политически теми
Проф. Огнян Герджиков разкри плановете на партията на Симеон Сакскобургготски
Свети Иван Рилски живял по времето на царете Борис и Симеон
Ако се кандидатира, ще върне интрига в изборите отпреди 20 години
"Олива" АД удвои печалбата си за 2020 г.
Първия вече го направи - смени Николай Василев
Разказа как е проектирал Тройната коалиция