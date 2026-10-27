БФС официално пусна ЦСКА на "Армията"

ЦСКА получи зелена светлина за новия си стадион! Лицензионната комисия към БФС официално разреши на „червените“ да домакинстват на обновения стадион „Българска армия“ през сезон 2026/2027 в Първа професионална лига.

Решението е взето на заседание на 27 октомври 2026 г., след като комисията е разгледала представените документи и доклади, свързани с инфраструктурното съответствие на съоръжението. Сред тях са докладът на Комисията по стадионите към БФС и заповедта или разрешението за ползване, издадено от областния управител на София-град.

След извършената проверка комисията е приела, че стадион „Българска армия“ в София отговаря на всички инфраструктурни критерии за провеждане на срещи от Първа професионална лига, както и на международни мачове.

От Лицензионната комисия към БФС приветстваха възможността армейците отново да посрещат съперниците си на своя традиционен стадион и пожелаха на клуба успешни изяви и много победи в обновения му футболен дом.

Комисията изрази и надежда, че в близко бъдеще ще бъдат взети още подобни положителни решения, които да подпомогнат развитието на футболната инфраструктура в България и да осигурят по-добри условия за провеждането на футболни срещи.