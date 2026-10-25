ЦСКА без две важни фигури за дербито с Лудогорец

Носителят на купата и суперкупата на България ЦСКА получи тежък удар часове преди сблъсъка с Лудогорец, пише "Тема спорт". Контузията на Лео Перейра се оказа сериозна.

Крилото ще отсъства от терена повече от месец. Все още не е ясно дали 26-годишният бразилец ще се завърне в игра до края на годината, или доста след това.

Фланговият нападател получи травма в областта на аддукторите по време на официалната тренировка преди мача с Нордселанд, която се проведе на изкуствения терен във Фарум.

За съжаление на червения щаб, опасенията, че контузията му може да се окаже тежка, се оправдаха и той няма да бъде на разположение на Маркус Гиздол за предстоящите важни мачове на вътрешната и континенталната сцена. Перейра бе сред футболистите в най-добра форма в ЦСКА, като повиши значително нивото на представянето си след треньорската смяна и оттеглянето от поста на Христо Янев.

Аут за предстоящия сблъсък с Лудогорец ще е и голмайсторът на армейците Жоел Цварц. Таранът, който има 12 попадения от началото на сезона, получи разтежение на дясното бедро при гостуването на Несебър за Купата на България (2:0) и не пътува с тима за визитата на Нордселанд в Лигата на конференциите.