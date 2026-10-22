ЦСКА да внимава. БГ отбор няма победа в Дания

ЦСКА ще търси срещу Нордселанд не само първата си победа в основната фаза на Лигата на конференциите, но и успех, какъвто български отбор досега не е постигал на датска земя, пише "Тема спорт".

В десетте клубни гостувания в евротурнирите балансът е пет равенства и пет загуби при голова разлика 9:22. Националният ни тим също никога не е печелил в Дания – в седем визити има седем ремита. Общата статистика на клубовете и националите е 17 мача без победа, 12 равенства и 5 поражения.

Националите не са побеждавали, но поне не са и губили. Първото 1:1 е от 1957 г., а единственото изключение от този резултат идва в европейските квалификации през 1978-а – 2:2. Следват пет поредни гостувания, завършили 1:1. Последното е на 26 март 2013 г., когато селекцията на Любослав Пенев поведе на „Паркен“ с попадение на Станислав Манолев след центриране на Александър Тонев. Даниел Агер изравни от дузпа и остави българите без исторически успех.

Клубната статистика е значително по-негативна. Първият шанс е през 1978 г., когато Локомотив София наваксва изоставане от 0:2 срещу Одензе с голове на Ангел Колев и Бойчо Величков за 2:2. После железничарите печелят реванша с 2:1 и продължават в КЕШ. След това българските клубове не бяха стигали дори до две попадения в едно гостуване в Дания чак до загубата на Локомотив Пловдив с 2:4 от Копенхаген през 2021 г. Най-тежкият удар е прясното 1:7 на Лудогорец от Нордселанд през октомври 2023 г.

Три от петте клубни поражения са срещу Копенхаген. Левски отстъпва там с 1:4 през 1998 г., а Локо Пд – със споменатото вече 2:4 през 2021-ва. Сред малкото положителни резултати е 0:0 на Лудогорец на „Паркен“ през 2017 г.

Предишното гостуване на ЦСКА в страната бе на 16 август 2018 г. Тогава червените отстъпиха с 1:2 на Копенхаген и отпаднаха с общ резултат 2:4 в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Даме Н’Дойе откри в 23-тата минута от очевидна засада, пропусната от турската съдийска бригада. Евандро изравни в 58-ата, но шест по-късно Н’Дойе вкара отново. ЦСКА имаше претенции и за неотсъдена дузпа срещу Евандро. Съдийството бе оспорвано и в София седмица по-рано – при аванс на армейците с 1:0 Божидар Чорбаджийски получи пресилен директен червен картон, а решаващият гол на Кенан Кодро падна от спорна дузпа.

Единственото изключение за родната чест в Дания идва при младежите. На 1 ноември 1988 г. България до 21 години побеждава Дания с 3:1 в Слагелсе в квалификация за европейското първенство, като Емил Костадинов бележи два пъти, а Радко Калайджиев добавя един гол. За домакините играе бъдещата звезда Брайън Лаудруп.

ЦСКА има възможност да прекъсне тази дълга серия именно във Фарум, където преди три години Лудогорец понесе най-тежкото поражение в европейската си история.



