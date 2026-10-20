ЦСКА мълчи кога ще е първият мач на "Армията"

Новият стадион на ЦСКА – "Българска армия", е преминал успешно първоначалната инспекция на представители на Лицензионната комисия към Българския футболен съюз (БФС). Съоръжението не само покрива всички изисквания, но и надхвърля установените стандарти. Това заяви лицензионният мениджър на БФС Георги Лалев.

"Бяхме вчера на "Армията". Дай боже всекиму такова съоръжение. Отговаря на всички критерии, даже ги надвишава", заяви Лалев пред Спортал.

Въпреки отличната оценка новият дом на "червените" все още няма официален лиценз. Причината е, че клубът трябва да предостави допълнителна документация, преди Лицензионната комисия да вземе окончателно решение.

"Не мога да ви кажа точна дата. Чакаме още документи от ЦСКА. Когато ни ги представят, ще се събере Лицензионната комисия и ще издаде необходимия лиценз. ЦСКА преценява кога да ни ги даде", обясни той.

Според Лалев е малко вероятно ЦСКА да посрещне Лудогорец на обновената "Българска армия" на 26 октомври. Основната пречка е недостатъчното време за приключване на лицензионната процедура.

"Не мисля, че е възможно. Няма технологично време. Нямаме официална информация кога ще е първият мач на "Българска армия". ЦСКА не ни е уведомил. И ние четем, че ще е срещу Славия, но трябва да ни изпратят някои документи. Нека оставим ЦСКА да е с привилегията да обяви първия официален мач", коментира лицензионният мениджър.

Така остава неясно кога "червените" ще изиграят първия си официален двубой на новото съоръжение. Сред обсъжданите възможности е домакинството срещу Славия, но към момента няма потвърждение от клуба пред БФС.

Независимо от оставащите административни процедури, Георги Лалев не скри възхищението си от модернизирания стадион.

"Стадионът наистина е много добър и това е изключително положителна новина за българския футбол", подчерта той.

Очакванията са новата "Българска армия" да се превърне в най-модерното футболно съоръжение в страната. Преди да отвори врати за официални срещи обаче, ЦСКА трябва да изпълни оставащите административни изисквания.