След три години. ЦСКА е на върха след удар над Лудогорец

ЦСКА победи Лудогорец с 2:0 в дербито от 12-ия кръг на Първа лига и оглави класирането в елита. Точни за "червените" бяха Анджело Мартино, който отбеляза в 26-ата минута и Годой, разписал се в края на мача.

Успехът донесе на столичани три важни точки в битката за титлата и направи още по-специално последното им шампионатно домакинство на Националния стадион "Васил Левски" преди преместването на новото бижу "Българска армия".

С победата ЦСКА измести Левски от първото място и поведе с две точки пред "сините". Тимът от "Герена" обаче е изиграл два мача по-малко.

Лудогорец остава на третата позиция, на четири точки зад "червените". Разградчани също имат възможност да съкратят изоставането си, тъй като са с един двубой по-малко от новия лидер.

В 19-ата минута шут на Иван Желизко от дистанция премина над напречната греда.

Шест минути след това центриране на Бруно Жордао намери непокрития Анжело Мартино, който от непосредствена близост с глава откри резултата в двубоя с първото си попадение с червената фланелка.

В 39-ата минута столичани бяха съвсем близо до реализиране на втори гол. Удар по тревата на Стефано Сенси беше отразен от Бонман, а при добавката от няколко метра Йоанис Питас направи много сериозен пропуск.

Последваха няколко изгодни шанса в полза на разградчани. В 69-ата минута центриране от ъглов удар се отклони в главата на Теодор Иванов, но не изненада вратаря Лапоухов. Секунди по-късно удар на Кайо Видал не намери целта.

В 87-ата минута шут на резервата Исак Соле беше спасен от Бонман, но минута след това Леандро Годой сложи край на интригата в двубоя. Аржентинецът получи от Соле в наказателното поле, финтира защитата на гостите и реализира технично втория гол в двубоя.

В допълнителното време пропуск пред вратата на домакините направи Ивайло Чочев, който се включи от пейката.

ЦСКА е на първо място в класирането за първи път от декември 2023 година, докато разградчани допуснаха първо поражение през настоящата кампания.

ЦСКА - Лудогорец 2:0

Голмайстори: 1:0 Анжело Мартино 25, 2:0 Леандро Годой 88