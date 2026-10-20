ЦСКА и Славия откриват "Армията" и преди 76 години

ЦСКА ще открие новия стадион "Българска армия" срещу Славия на 31 октомври, събота. Интересен факт е, че преди 76 години "червените" играят първия си мач на "Армията" именно срещу "белите". Тогава обаче двата отбора носят имената Народна войска и Строител.

Това се случва на 16 март 1950 г. в среща от първенството, пишат колегите от "Мач Телеграф".

В първите месеци след основаването си през 1948 г. ЦСКА домакинства на стадион "Юнак", като през 1949-а е решено, че следващият сезон ще се проведе във формат "пролет-есен". Така през март 1950-а се пада първото домакинство на "армейците" за новата кампания в Парка на свободата.

Срещата със Славия завършва 0:0, като след почивката "червените" играят с човек по-малко, след като съдията отстранява за груба игра дясното крило Димитър Миланов - Пижо, който е сред легендарните голмайстори на ЦСКА и първият българин, отбелязал попадение на "Уембли" - срещу олимпийския отбор на Великобритания.