Още един чужденец става шеф в Левски

Висшето ръководство на Левски продължава да опитва цялостно да трансформира клуба. И за целта още чужденци ще бъдат поставени на ключови позиции.

Валери Божинов, който е координатор с привържениците, вече обяви, че работа на „Герена“ ще започне италианецът Филаделфо Апаро, който е маркетингов гуру.

В момента шефовете водят преговори и с друг чужденец, който да заеме висок пост, съобщава „Тема Спорт“.

Очаква се разговорите да приключат със стискане на ръцете – така, както стана и с Апаро. Най-вероятно италианецът ще бъде представен като човек от новия проект на сините до часове.