Много футбол у нас и в Европа ПРОГРАМАТА

Емоции по футболните терени в Европа и България ни очакват днес. В програмата се открояват няколко големи сблъсъка, сред които Челси - Тотнъм, Астън Вила - Манчестър Сити, Наполи - Рома и Арсенал - Евертън.

Българските фенове ще могат да проследят и два двубоя от efbet Лига. Вижте кои мачове ще се излъчват по телевизията днес и от колко часа започват.

Мачовете по телевизията днес

14:00 Дунав - Спартак Варна, efbet Лига, Диема Спорт

14:00 Херта - Арминия, Германия, Втора Бундеслига, Диема Спорт 3

14:30 Астън Вила - Манчестър Сити, Англия, Висша лига, Диема Спорт 2

14:30 Чарлтън - Норич, Англия, Чемпиъншип, Нова Спорт

15:00 Райо Валекано - Елче, Испания, Ла Лига, MAX Sport 4

16:00 Комо - Сасуоло, Италия, Серия А, MAX Sport 3

16:30 РБ Лайпциг - Елверсберг, Германия, Бундеслига, Диема Спорт 3

16:30 Локомотив София - Ботев Враца, efbet Лига, Диема Спорт

17:00 Арсенал - Евертън, Англия, Висша лига, Диема Спорт 2

17:00 Ковънтри - Фулъм, Англия, Висша лига, Нова Спорт

17:15 Расинг Сантандер - Еспаньол, Испания, Ла Лига, MAX Sport 4

18:15 Тулуза - Троа, Франция, Лига 1, Диема Спорт 3

19:00 Наполи - Рома, Италия, Серия А, MAX Sport 3

19:30 Борусия Дортмунд - Айнтрахт Франкфурт, Германия, Бундеслига, Диема Спорт

19:30 Челси - Тотнъм, Англия, Висша лига, Диема Спорт 2

19:30 Валенсия - Виляреал, Испания, Ла Лига, MAX Sport 4

20:00 АЕК - Панайтоликос, Гърция, Суперлига, Нова Спорт

21:30 Нюрнберг - Кайзерслаутерн, Германия, Втора Бундеслига, Диема Спорт

21:45 Лацио - Парма, Италия, Серия А, MAX Sport 3

21:45 Ланс - Париж, Франция, Лига 1, Диема Спорт 2

22:00 Атлетико Мадрид - Депортиво Ла Коруня, Испания, Ла Лига, MAX Sport 4