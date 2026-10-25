Тити Папазов стресна всички с думите за Любо Пенев

На стадиона в "Надежда" скочиха срещу Любослав Пенев, недоволни от слабите резултати. БЛИЦ се свърза с Константин Папазов, който е сред най-близките на треньора на "железничарите". На въпрос към Тити, дали е бил на трибуните на мача вчера, а той обясни: "Не, не бях, тъй като имах ангажименти. Следя всички мачове - не само баскетболните, а и футболните. Не бях на трибуните, но минах през стадиона 2 часа преди мача, за да пожалая успех на Любо."

"Сега разбирам, че част от феновете са искали оставката му. Но нищо не може да ме шокира на стадионите в България. Знам обаче, че в казиното клиента е Господ, фенът е много важен, спортът е за привържениците. Но в никакъв случай феновете не трябва да са тези, които да определят политиката на ръководството на клуба и да се месят кой да бъде и кой да не бъде треньор. За мен е шок, защото бях свидетел как беше приет Любо Пенев от същите тези фенове.

Те най-вероятно не са щастливи с резултатите на отбора в последно време и това е причината да недоволстват. Ако човек иска да бъде добронамерен, ще оцени, че отборът имаше най-лошата програма, която можеше - домакин на четирите фаворита в първенството - Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948. Смятам, че в дълги моменти от мачовете с тях Локомотив изглеждаше като равен с равен.

През моите очи, като човек който е много близък до Любо, търся логично оправдание за тези резултати. Да, феновете обичат клуба си и искат да са щастливи, но когато правиш оценка на дадени резултати - трябва да имаш ниво, за да оценяваш това, което е свършено. А Любо и екипът му наистина работят много. Локомотив играе добър футбол и победите ще дойдат, убеден съм", коментира Папазов.

"Характерът, който Любо прояви, борейки се с най-големия здравен кошмар в световен мащаб, трябва да бъде оценяван. Той заслужава по-голям кредит от страна на феновете. Но и тях ги трябва да ги разберем. Фен на Локомотив ми каза наскоро: "много обичаме Любо Пенев, но повече от него обичаме Локомотив (София)".

Най-важното е, че Любо получи и получава огромен кредит от собственика, който смятам, че прояви изключително висок морал и човечност в момента, в който го привлече в клуба. Качествата на Пенев са безспорни, но смятам, че Веселин Стоянов, когато го покани, беше воден от човещината. Собственикът ако прецени и счете за необходимо да прави промени, това е негово право. Но нека и феновете бъдат човечни към Любослав Пенев. Т

ой е побеждавал достатъчно много пъти в живота си - първият път болестта, след което направи фантастични сезони в Примера дивисион. Втори път се надяваме да победи болестта и ще запише поредните успехи като треньор, убеден съм и вярвам в това. Феновете на Локомотив утре няма да бъдат доволни и при следващия треньор...

Тези, които са скандалите "оставка" по негов адрес, единствено мога да ги помоля да останат сами със себе си, да бъдат хора и в никакъв случай да не обичат по-малко Локомотив отпреди, и да подкрепят Любо. Той е роден победител и заедно с тях рано или късно пак ще бъде победител", добави Тити Папазов.

"Видяхте какво се случва по всички стадиони. Това е голямата победа на Любо Пенев. Той е посрещан топло навсякъде - и от привържениците на Левски, ЦСКА, Локо (Пд), Ботев (Пд) и др. Вероятно тези от Локо (Сф), които го аплодираха, сега са и критични, но трябва да му гласуват доверие. Отделните мачове са само един епизод от една огромна човешка трагедия на един огромен човек и спортист. Нека не гледаме в дървото, а да гледаме гората! Не нападайте Любо Пенев!", каза още новият президент на баскетболната федерация.