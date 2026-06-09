Любо Пенев взе ново решение за Локомотив Сф

Локомотив София се чуди дали да привлече сина на новия си треньор Любослав Пенев – Николас, съобщава „Тема Спорт“.

21-годишният стрелец в момента е част от третия отбор на ЦСКА. Той обаче почти винаги е последвал баща си в тимовете, които води.

Такова е желанието на Любо и сега, но на този етап от „Надежда“ няма зелена светлина за това. Пенев-младши е ритал у нас за Пирин Бл, Локо Пд, Хебър, Септември, ЦСКА 1948 и Ботев Пд.

Очакванията са Локо София да започне подготовка за новия сезон на 15 юни. Три дни по-късно железничарите тръгват за лагер в Банско.

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