Напрежение. Защо Барселона отписа Ямал

Всички погледи са насочени към Лондон, където тази вечер ще бъде обявен носителят на „Златната топка“. В лагера на Барселона обаче настроенията са напрегнати, а сигналите сочат, че младата звезда на каталунците Ламин Ямал може да не спечели най-престижното индивидуално отличие във футбола, въпреки че е сред номинираните.

Според информация на Cadena SER в Барселона има усещане, че нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн е най-близо до спечелването на наградата. Окончателното решение обаче все още не е обявено, а името на победителя остава неизвестно.

Тези настроения в каталунския клуб не означават, че шансовете на Ямал са окончателно изчерпани. Носителят на отличието няма как да бъде известен преди официалното обявяване, а информациите от лагера на Барселона не представляват потвърждение за резултатите от гласуването.

70-ото издание на церемонията ще се проведе тази вечер, понеделник, 26 октомври 2026 г., в лондонската зала „Паладиум“. За първи път в историята церемонията ще се състои в британската столица, точно 70 години след учредяването на наградата през 1956 г.

Трима са основните претенденти за отличието при мъжете – Ламин Ямал от Барселона, Хари Кейн от Байерн Мюнхен и Килиан Мбапе от Реал Мадрид.

Кейн може да се похвали с впечатляваща голова статистика и спечелени трофеи на домашната сцена с Байерн. Ямал разчита на силното си влияние върху играта на Барселона и националния отбор на Испания, докато Мбапе има сериозни голови показатели, въпреки че не успя да спечели трофей с Реал Мадрид през сезона.

За Ямал „Златната топка“ има и допълнително значение. Младият испанец ще се опита да компенсира разочарованието от миналата година, когато завърши на второ място след французина Усман Дембеле, който спечели отличието за 2025 г.

Освен това звездата на Барселона преследва историческо постижение – да стане най-младият футболист, печелил „Златната топка“.

От своя страна Хари Кейн се надява да прекъсне дългото чакане на Англия за нов носител на престижната награда. Последният англичанин, който я спечели, беше Майкъл Оуен през 2001 г.