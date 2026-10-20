Босът на Барселона каза истината за Ямал

Президентът на Барселона Жоан Лапорта изрази увереност, че Ламин Ямал ще остане дълги години на „Камп Ноу“. Според него 19-годишният талант се чувства обичан в клуба и разполага с всички необходими условия, за да продължи развитието си.

Лапорта отхвърли притесненията относно бъдещето на испанския национал, като подчерта силната му връзка с Барселона и клубната академия „Ла Масия“.

„Не се притесняваме за бъдещето на Ламин Ямал. Той е истински куле, възпитаник на „Ла Масия“. Чувства се много обичан тук и продължава да се развива при нас“, заяви президентът на каталунците.

Лапорта коментира и финансовата страна на въпроса, като посочи, че Барселона предлага добри условия на своите футболисти, но парите не са единственото, което има значение.

„Барса плаща добре на своите играчи. Важно е да се чувстваш комфортно и да бъдеш благодарен. Освен това извън Барселона е много студено“, добави той.

Президентът на каталунския гранд не спести суперлативите си за Ямал, определяйки го като изключителен талант, чиито качества далеч не се ограничават само до техническите му умения.

„Ламин Ямал е гений. Той притежава онази магия, която имат само избраните“, категоричен беше Лапорта.

„Не става въпрос само за начина, по който играе, но и за неговия манталитет. Той е истинско удоволствие за гледане. Невъзможно е да си представим бъдещето на Барселона без Ламин“, завърши президентът на клуба.