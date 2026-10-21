ЦСКА закъсня за Дания. Изненадваща причина

Делегацията на ЦСКА излетя за Дания със закъснение от час и 10 минути. Първоначално чартърът на Electra Airways трябваше да излети в 10:30 часа, но това се случи едва в 11:40 часа.

Армейците ще бъдат във въздуха около два часа и половина, като се очаква да пристигнат в датската столица Копенхаген около 13:00 часа местно време или 14:00 часа българско.

Първоначално планираното закъснение беше 30 минути, но проблеми с кетъринга доведоха до допълнително отлагане на излитането от Летище „Васил Левски“, пише „Тема Спорт“.

Припомняме, че ЦСКА тръгна за Дания без двама от основните си футболисти – Жан-Филип Гбамен и Жоел Цварц.

Двубоят на червените срещу Нордселанд е утре от 19:45 часа.