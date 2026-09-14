На вечерята в Ню Делхи! Путин, Си и Моди пробваха вкуса на златото
Похапнаха гъбите на дълголетието
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Похапнаха гъбите на дълголетието
Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за втория кръг на двойки жени на турнира по бадминтон от Суперсериите в Ню Делхи (Индия) с награден фонд...
Ню Делхи. Повече от 500 къщи са изпепелени след пожар в беден квартал в югоизточната част на индийската столица Ню Делхи, предаде ИТАР-ТАСС. Причинат...