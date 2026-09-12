Стара Загора посреща националния турнир по канадска борба „Stara Zagora Open“
В надпреварата се очаква да се включат едни от най-добрите състезатели от цялата страна
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В надпреварата се очаква да се включат едни от най-добрите състезатели от цялата страна
Ангелина Кръстева са окичи със златния медал, а съотборничката и Донка Йовчева се класира пета Състезателките на старозагорския спортен клуб „Августа...
Благоевград ще бъде домакин на Световното първенство по канадска борба, което ще се проведе от 1 до 10 октомври. Очаква се за надпреварата да пристигн...
Инвалиди са готови да премерят сили с Бойко Борисов на канадска борба. Премиерът е очакван гост на националната спортна кампания за хора в неравностой...
Европейският шампион Георги Цветков спечели Балканската лига по канадска борба в супертежка категория. Атрактивната надпревара по силовия спорт се про...
На 06 Юли, гр. Банско ще бъде домакин на Балканската Армрестлинг Лига, в тежка категория +100кг. В състезанието ще участват осемте най-силни мъже на...
Спортистът бе поздравен от кмета на община Черноочене Айдън Осман На 25-то Европейско първенство по канадска борба, проведено този месец София, Алп...
Пламен Димитров спечели златен медал от Балканската лига по канадска борба, която се провежда в Поморие. Той събра актив от 230 точки. Българинът поб...
Над 300 състезатели участваха през изминалия уикенд в Държавното първенство по канадска борба в Банско. Проявата бе под патронажа на кмета на общината...
Десет световни шампиони гонят победата в Банско Държавното първенство по канадска борба стартира в курорта Банско. Проявата е под патронажа на кмета...
Световни шампиони ще премерят сили в Банско. Курортът е домакин на Държавното първенство по канадска борба в юбилейната 20-та годишнина от учредяванет...
Банско. Европейският вицешампион Димитър Юлев (на снимката вдясно) спечели титлата в "Балканската лига по канадска борба" в категория до 80 килограма...
Благоевград. Много златни медали бяха спечелени на Международния турнир по канадска борба, който се проведе Благоевград. Състезанията бяха организиран...
Благоевград. Над 200 състезатели от България, Сърбия, Гърция и Македония мерят сили през уикенда в Международен турнир по канадска борба в Благоевград...
Над 200 участници ще се включат в Международния турнир по канадска борба в Благоевград. Състезатели от България, Румъния, Македония, Гърция и Сърбия щ...
Гдиня. Георги Гайдарджиев спечели втори златен медал на 35-ото световно първенство по канадска борба, което се провежда в Гдиня, Полша. Гайдаржиев сп...
Два златни и един бронзов медал спечелиха състезателите от Спортно-техническия клуб за хора със сензорни увреждания „Родопи” Кърджали на Държавното пъ...