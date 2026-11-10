МВР посочи причините за ужаса на АМ Тракия

И. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов говори от мястото на инцидентите. Според него гъстата мъгла и внезапното влошаване на видимостта вероятно са сред причините за трагедията.

„Всички загинали са пътували в платното в посока Бургас. Първото пътнотранспортно произшествие е станало именно. Товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ група хора. Последвал е сблъсък с друг камион, в който е имало жито. В задната част на камиона се е ударил и лек автомобил", разказа той.

По думите на Николов свидетели разказват, че

видимостта първоначално е била около 70-80 метра, но внезапно е паднала до едва 10 метра.

Той поясни, че втората катастрофа вероятно е вследствие на първата, тъй като вниманието на шофьорите е било отклонено от тежкия инцидент в другото платно.

„Предполагаме, че пътнотранспортното произшествие в посока София е настъпило по същия механизъм.

Вероятно съвпадението в мястото на двата инцидента е свързано с разсейване на водачите, след като са забелязали тежкото верижно произшествие в посока Бургас“, обясни той.