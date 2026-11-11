Пълен разгром за враговете на Хегсет. Тръмп излезе с мощна подкрепа

Републиканците в Конгреса на САЩ блокираха опита за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет, осигурявайки важна политическа победа за администрацията на Доналд Тръмп. Камарата на представителите прие процедурно решение, което на практика спира инициативата за отстраняването на ръководителя на Пентагона.

Самият Хегсет нарече обвиненията срещу себе си фарс и саботаж, а американският президент го защити с изключително остра публикация в социалните мрежи. Развръзката идва само седмица след междинните избори, на които демократите спечелиха контрола над Конгреса.

Републиканците блокираха импийчмънта

Камарата на представителите гласува с 211 гласа срещу 204 осемте обвинения срещу Хегсет да бъдат изпратени за разглеждане в Комисията по правни въпроси. Решението на практика осуетява възможността за гласуване на импийчмънт преди края на настоящия мандат на Конгреса. Единственият републиканец, който гласува против процедурното предложение, беше инициаторът на обвиненията Томас Маси от Кентъки.

Маси внесе осем точки с обвинения срещу министъра на отбраната, свързани главно с военната операция срещу Иран, но също и с действията на американските въоръжени сили във Венецуела и други региони. Конгресменът се надяваше да привлече републиканци, недоволни от политиката на Пентагона, както и подкрепата на демократите. След гласуването обаче той призна, че изпращането на документа в комисия на практика слага край на процедурата засега.

Пентагонът обяви резултата за „пълна победа“ на Хегсет. Говорителят Шон Парнел заяви, че решението прекратява опита за импийчмънт, който според ведомството няма основание. От администрацията на Тръмп подчертаха, че военните операции, визирани в обвиненията, са били законни и са изпълнявани по заповед на върховния главнокомандващ.

Хегсет: Това не е патриотизъм, а саботаж

Часове преди гласуването министърът на отбраната излезе с остра защита на работата си начело на Пентагона. Той отхвърли обвиненията на Маси и заяви, че процедурата представлява политически спектакъл, насочен не само срещу него, но и срещу президента Доналд Тръмп.

„Това е фарс, това е постановка и всички го знаят“, заяви Хегсет на пресконференция във Вашингтон. Той обвини инициатора на импийчмънта, че използва последните си дни в Конгреса за лична политическа атака, вместо да защитава националните интереси.

„Това, което се опитва да направи един недоволен и загубил изборите конгресмен, не е контрол и не е търсене на отговорност. Това е политически спектакъл, личен манифест, продиктуван от его и озлобление“, заяви Хегсет.

„Това не е патриотизъм. Това е саботаж“, категоричен беше министърът. Той припомни и неуспешните опити за отстраняване на Доналд Тръмп, като заяви, че подобни действия няма да постигнат целта си и този път.

Тръмп с гръмовна защита на своя министър

Американският президент реагира почти веднага след пресконференцията в Пентагона. В публикация в социалната си мрежа Трут соушъл Доналд Тръмп изрази категорична подкрепа за министъра на отбраната и отправи остри думи към Томас Маси.

„Пийт Хегсет заслужава оценка А ПЛЮС, ПЛЮС, ПЛЮС за защитата си срещу един недоволен, гневен, провален, бивш конгресмен - Томас Маси, ПЪЛЕН НЕУДАЧНИК!“, написа Тръмп.

На страната на Хегсет застана и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Той определи обвиненията за престъпления, които могат да доведат до импийчмънт, като абсурдни и подчерта, че според него истинската причина за атаката е стремежът на Хегсет да промени бюрократичната система в Пентагона.

Битката за Иран и бъдещето на Пентагона

Една от основните причини за политическия сблъсък е войната на САЩ срещу Иран. Демократите обвиняват администрацията на Тръмп, че е въвлякла страната в продължителен и скъпоструващ военен конфликт. Лидерът им в Камарата на представителите Хаким Джефрис отправи обвинения срещу Хегсет за злоупотреба с власт и подкопаване на националната сигурност.

Хегсет отхвърли тези оценки и защити действията на американските въоръжени сили. Той определи Тръмп като смел лидер, заяви, че иранската армия е понесла опустошителни поражения, и настоя, че всички негови заповеди са били законни.

„Историята ще даде на войната с Иран съвсем различна оценка от общоприетата днес“, заяви министърът. Той подчерта, че застава зад военните операции, проведени по време на неговото управление, и не се отказва от решенията си.

Гласуването в Камарата на представителите осуетява настоящата процедура срещу Хегсет, но не изключва нов опит след встъпването в длъжност на новия Конгрес през януари 2027 година. Демократите вече заявиха подкрепа за инициативата за импийчмънт, докато администрацията на Тръмп продължава да отхвърля обвиненията срещу ръководителя на Пентагона.