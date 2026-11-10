Тръгнаха преговорите за Украйна! Русия изненада с генерали, напрежение за Балтика

В столицата на Обединените арабски емирства, Абу Даби, започнаха съдбоносни преговори за бъдещето на сигурността в Европа, а Русия предприе неочакван тактически ход.

Москва изненада международната общност, като изпрати тежка и неочаквано многобройна делегация, в която ключова роля играят висши генерали от военното разузнаване и контраразузнаването. Срещата се провежда в изключително строг формат при пълна секретност, а залозите вече надхвърлят пределите на Украйна.

Срещата, която се провежда в изключително строг тристранен формат между САЩ, Украйна и Русия, е изцяло затворена за пресата. Преговорите се водят с прякото посредничество на специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Украинската делегация е водена от министъра на отбраната (и бивш шеф на разузнаването) Рустем Умеров, придружен от началника на ГУР Кирило Буданов и политика Давид Арахамия.Руската страна се представлява от помощника на Путин – Владимир Медински.

Сериозно европейско присъствие

В кулоарите на форума присъстват и високопоставени представители на Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия. Тяхното участие обаче е ограничено. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков категорично заяви, че европейските представители няма да бъдат допуснати директно на масата за преговори.

Това наложи сложна логистика, потвърдена от самия Рустем Умеров в социалните мрежи: „Първата ни среща е с представители на Великобритания, Франция, Италия, НАТО и Европейската комисия, към които ще се присъединят и специалните пратеници на САЩ. Ще координираме позициите си и след това ще преминем към тристранния формат с Русия.“

Дипломати и генерали на едно място

Руската федерация демонстрира изключително сериозно присъствие, като изпрати неочаквано голяма делегация от 11 преговори.

Сред тях са заместник-министрите на външните работи Михаил Галузин и Сергей Рябков. Лакмус за характера на разговорите обаче е присъствието на високопоставени фигури от силовите ведомства - ръководителят на Оперативната информационна служба на ФСБ Алексей Комков и началникът на Главното управление на Генералния щаб (ГРУ) генерал Игор Костюков. Присъствието на шефовете на руското разузнаване и контраразузнаване подсказва, че се обсъждат военни и стратегически договорености.

Гаранции за сигурност вместо примирие

Според публикации в The New York Times, преговарящите в Абу Даби се опитват да направят фундаментална промяна в подхода – да се отдалечат от чистите териториални претенции и да се съсредоточат върху мащабната архитектура на европейската сигурност и механизма за предотвратяване на бъдещи заплахи. Източници от руската агенция ТАСС също потвърждават, че уреждането на самия конфликт е само една от точките, а целта е по-широка регионална стабилност.

Въпреки това, териториалният въпрос остава подводна скала. Дипломатически източници сочат, че Вашингтон предлага административни промени в Донбас, при които Русия да обяви победа в Донецка и Луганска област, но Украйна да запази контрола над непревзетите от руската армия ключови градове Славянск и Краматорск.

Напрежение на втория фронт

Че преговорите няма да бъдат лесни, пролича и от остро изявление на руския заместник-министър Сергей Рябков в Абу Даби. Той обяви, че Москва регистрира драстично увеличение на „злонамерената дейност“ на Запада в Балтийския регион и е наясно с планове за евентуална блокада на Калининградската област – казус, който Русия очевидно поставя на масата като част от общата европейска сигурност.

Докато в Абу Даби текат совалките, европейските лидери демонстрират силно недоверие. Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че няма големи очаквания, тъй като „няма реални признаци Русия да преговаря добросъвестно“. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен беше още по-категорична: ЕС няма да легитимира нова архитектура за сигурност, преди на територията на Украйна да бъде постигнато трайно и справедливо примирие.

Лавров с ключово изказване

На преговорите в Абу Даби ще бъдат обсъдени параметрите на колективната сигурност в региона след уреждането на конфликта в Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров на Международния форум за колективна сигурност в Москва.

"Въпросите за осигуряване на колективната сигурност в този регион ще бъдат обсъждани под гаранции, които ще влязат в сила след постигане на всеобхватно споразумение, подчерта министърът, цитиран от Интерфакс. Според него съответното споразумение е постигнато по предложение на американската страна и с одобрението на Русия. Лавров отбеляза, че този подход се различава от политиката на предишната американска администрация, водена от бившия президент Джо Байдън, която отказваше да обсъжда гаранции за колективна сигурност.