Джаред Кушнер и Стив Уиткоф на спешна среща със Заленски  

След срещата на президента Тръмп с украинския президент Зеленски и разговорите на държавния секретар Марко Рубио с външния министър на Русия Сергей Лавров, американският екип от преговарящи спешно рестартира преговорите за мира в Украйна.

Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са се срещнали с украинската делегация в кулоарите по време на сесията на ООН, пише украинското издание на News Live, като цитира президента на Украйна Володимир Зеленски.

Според него разговорите са се провели веднага след срещата му с американския лидер Доналд Тръмп.

"Имаше среща на нашия преговорен екип и на този – на президента Тръмп. Обсъдихме всички въпроси, които очертахме с президента," каза той пред репортери.

Според него американският екип е заявил, че предвижда „няколко седмици" преговори с руската страна.

Това се случва ден след като 51 държави обявиха в декларация, че Украйна е съгласна за безусловно примирие, но Русия отговори, че продължава да настоява за траен мир и ще помисли за частично примирие – по енергийната инфраструктура, по силозите и корабите със зърно.