Силно земетресение в Турция. Близо до едно от най-големите чудеса на света

Земетресение с магнитуд 5,4 е регистриран в турската провинция Шанлъурфа, Югоизточна Турция, съобщиха от Дирекцията за управление на бедствия към правителството на Турция (AFAD), цитирани от турските медии.

Трусове са регистрирани в района на Каракьопру, който е един от централните и най-бързо развиващите се административни райони на Шанлъурфа.

Това е мястото, където отсядат хилядите туристи, които посещават световноизвестни културно-исторически обекти в близост - Гьобекли тепе, най-старият храмов комплекс в света, както и Балъклъгьол, Езерото със свещените риби.

Няма информация за разрушенията в резултат на земетресението.