Отвориха компютъра на убиеца от Краков. Изскочиха зловещи рисунки

Дигиталната експертиза на компютъра на нападателя Михал Окшински разкри ключови детайли за неговата радикализация и подготовка, съобщи министърът на правосъдието на Полша Валдемар Джурек, по радио Краков.

От историята на браузъра и файловете му става ясно, че той е бил силно обсебен от норвежкия масов убиец Андерш Беринг Брайвик, който е убил най-малко 77 души и в момента излежава доживотна присъда. Посещавал е много сайтове, свързани с него, както и дигитални материали с радикална символика.

В дигиталното му пространство и в дома му са открити рисунки на нападения над училища, обесени хора и трупове. Съучениците му потвърждават, че той ги е рисувал още в училище.

Намерени са и дигитални препратки към лозунги и знамена, които се анализират за връзки с организирани екстремистки групи.

Докато в първите часове министърът на вътрешните работи Марчин Кервински обяви атаката за вдъхновена от „крайнодесни идеологии“, полската прокуратура направи официално изявление, че към този момент няма категорични доказателства, свързващи стрелеца с конкретна политическа идеология.

Това предизвика сериозен политически дебат и обвинения от опозиционната партия „Право и справедливост“ (ПиС) в разпространение на лъжи от страна на управляващите.

Краков е в траур да утре, като хората масово се присъединяват към мълчаливите шествия в памет на шестимата загинали на централния площад.