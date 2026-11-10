Руски генерали на тайна визита в Израел. Какво договарят

Необичайно посещение на високопоставена делегация от Русия разбуни духовете в Израел като стана ясно, че руски военен самолет Ту-154М е кацнал на летище „Бен Гурион“в неделя вечер.

Нито израелските, нито руските власти предоставиха официални коментари по случая, пише The Jerusalem Post, но разкрива някои подробности за мистериозната визита.

Делегация на високо равнище

Според публикацията, военен самолет е излетял за Тел Авив от военното летище „Чкаловски“ в Московска област, близо до град Шчолково. Машината е прелетяла над Черно море и територията на Турция, направила е кръг над Израел и се е приземила на летище „Бен Гурион“ около 19:00 ч. израелско време.

Медията съобщава, че самолетът Ту-154М се използва от руското Министерство на отбраната за различни цели, включително за превоз на високопоставени лица и за правителствени мисии, свързани с военни делегации на високо равнище.

По всичко личи, че в случая на борда е имало именно такава делегация, пише в публикацията.

Според медията, мисията е била ръководена лично от началника на Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация адмирал Игор Костюков. Той заема и длъжността заместник-началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация.

Отбелязва се също, че руският военен самолет е обект на санкции от страна на САЩ, но това не му е попречило да кацне в Израел.

Според Flightradar24, преди този полет, самолетът не е би използван цяла седмица.

Защо шефът на ГРУ е пътувал до Израел?

Руското посолство в Израел отказали коментар пред журналисти относно посещението на Игор Костюков.

Израелските сили за отбрана също запазили мълчание след запитване от страна на The Jerusalem Post.

Както отбелязва изданието, посещението се е състояло на фона на напрегната ситуация в региона. Обстановката около Иран остава неясна, а САЩ и Израел обмислят възможността за нова ескалация на конфликта.

Междувременно руският военен самолет е излетял от Тел Авив за Абу Даби, където днес започнаха тристранни преговори, насочени към разрешаването на друг военен конфликт- войната между Русия и Украйна. В руската делегация е включен и адмирал Игор Костюков.