Мощен удар по ключово руско пристанище. Пожар в петролен център

Мащабна атака с украински дронове предизвика пожар в стратегическото руско пристанище Уст-Луга на Балтийско море през нощта срещу 11 ноември. Засегната е пристанищната зона, прекъснато е електрозахранването от трансформаторна подстанция, а трима работници са пострадали.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила около 150 безпилотни апарата над региона. Нападението засегна и въздушния транспорт, като летище „Пулково“ в Санкт Петербург временно преустанови полетите, съобщиха Ройтерс и руската агенция Интерфакс.

Пожар и ранени в стратегическото пристанище

Губернаторът Александър Дрозденко потвърди попадения на няколко дрона в пристанищната зона на Уст-Луга. След ударите е избухнал пожар и на мястото са изпратени аварийни и противопожарни екипи. В района е регистрирано и аварийно изключване на трансформаторна подстанция.

По последните съобщения на областните власти трима работници в пристанището са ранени, като няма опасност за живота им. Първоначално беше обявено свалянето на 146 дрона, но по-късно броят им беше актуализиран на около 150. Заплахата от нови въздушни удари впоследствие беше отменена.

Летището в Санкт Петербург блокирано за часове

Заради атаката летище „Пулково“ въведе ограничения за пристигащите и заминаващите самолети. Полетите бяха преустановени за около седем часа, което предизвика сериозни закъснения и пренасочване на пътнически машини. По информация на руските медии два самолета, пътуващи към Санкт Петербург, бяха насочени към летището в Хелзинки, а друг кацна в Калининград.

След отмяната на въздушната тревога „Пулково“ започна да възстановява работата си. Ограниченията засегнаха и въздушните маршрути към Калининград, тъй като част от тях преминават през въздушното пространство на Ленинградска област.

Защо Уст-Луга е толкова важна за Русия

Пристанището Уст-Луга е един от най-значимите експортни центрове на Русия на Балтийско море. През неговите терминали преминават огромни количества петрол, петролни продукти, въглища, торове, зърно и други товари. То има ключова роля за руската външна търговия, особено след пренасочването на значителна част от енергийния износ към нови пазари.

В Уст-Луга се намират и съоръжения за преработка и претоварване на енергийни продукти, което превръща пристанището във важна част от логистичната инфраструктура на руската петролна индустрия. През последните години обектът неведнъж е бил сред целите на украински атаки с безпилотни апарати.

Нападението идва само два дни след друга атака срещу Ленинградска област, при която беше засегната петролната рафинерия в Кириши. Тогава също избухна пожар, а при падане на отломки от дрон във Всеволожск загина жена. Новата атака срещу Уст-Луга засяга пряко един от основните маршрути за износ на руски енергийни ресурси.