Мощен удар по ключово руско пристанище. Пожар в петролен център
Украински дронове атакуваха стратегическия обект на Балтийско море, трима работници са ранени, а електрозахранването е нарушено
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Украински дронове атакуваха стратегическия обект на Балтийско море, трима работници са ранени, а електрозахранването е нарушено
Иска Санкт Петербург отново да се казва Ленинград
България не прати делегати на Четвъртата световна конференция на МААЕ