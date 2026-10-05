Международна конференция събира експерти от Европа във Военна академия "Г. С. Раковски"

Международната научна конференция „Езици за устойчиво развитие: предизвикателства и стратегии за езиково обучение в сферата на сигурността и отбраната“ бе открита днес. Форумът се провежда под патронажа на министъра на отбраната Димитър Стоянов и е посветен на 75-годишнината от началото на езиковото обучение във Военната академия „Георги С. Раковски“.

„Този период на езиково обучение в Академията свидетелства за устойчивостта на една традиция и за способността на системата да се самонадгражда в отговор на променящите се потребности на отбраната и сигурността. Годишнината е повод за заслужено признание към постигнатото и равносметка за значимата роля, която езиковата подготовка има в развитието на военнообразователната ни система и в изграждането на съвременните отбранителни способности.“ Това каза заместник-министърът на отбраната Любомир Монов в приветствието си при откриването. Той допълни, че днес сме изправени пред отговорността да продължим 75-годишните традиции, като ги адаптираме към новите реалности.

„Средата за сигурност и участието на българските военнослужещи в съюзнически структури, международни мисии, учения и многонационални формирования поставят все по-високи изисквания към езиковата и комуникативна подготовка“, отбеляза той. По думите му чуждоезиковата компетентност има стратегическо значение. „Министерството на отбраната високо оценява приноса на езиковото обучение за готовността на военнослужещите да работят ефективно във всички домейни на съюзническата и многонационална среда. Подкрепата за развитието на този потенциал е част от по-широкия процес на изграждане на целените модерни, устойчиви и оперативно съвместими отбранителни способности“, каза още заместник-министър Любомир Монов.

Началникът на Военната академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Стайко Прокопиев приветства участниците и гостите и пожела успешна работа в трите дни на форума с ефективни дискусии и обмен на международен опит.

Конференцията дава поле за ползотворни срещи, професионален диалог и представяне на иновативни подходи и нови образователни модели между преподаватели, експерти и специалисти по езиково обучение от цяла Европа. Участие взимат представители на партньорски висши военни институции от Дания, Грузия, Полша, Португалия, Румъния, Чехия и Швеция. Изданието тази година е под общата редакция на доц. д-р Валентина Георгиева.

Участват експерти от Министерството на отбраната, преподаватели от висшите военни училища и структури на Българските въоръжени сили, представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института за български език към БАН, Академията на МВР, Техническия университет – София, Университета по библиотекознание и информационни технологии и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.