Почитаме светеца от каменната яма. Раздайте хляб

Днешният ден от православния календар носи не просто памет, а цяла духовна драма - падение, страдание, чудо и възкресение на човешкия дух. Православната църква почита свещеномъченик Григорий, наричан Просветител на Армения, и светата мъченица Рипсимия – ден, в който историята се превръща в предупреждение, а вярата – в сила, способна да преобрази народ.

Историята на светеца – човекът, който изведе Армения от тъмнината

Григорий постъпва на служба при цар Тиридат - владетел могъщ, но жесток, човек на езическите богове и суровите закони. Когато разбира, че Григорий е християнин, царят го хвърля в дълбока каменна яма, където светецът остава цели четиринадесет години. Време, което би сломило всеки друг, но не и него - той оцелява, укрепва и се превръща в жив символ на непоклатима вяра.

Гневът на Тиридат се стоварва и върху 37 монахини, сред които и светата Рипсимия – девойка с необикновена красота и още по-необикновена духовна сила. Те отказват да се подчинят на царската воля и загиват мъченически. След това Тиридат губи разума си – превръща се в подобие на звяр, в образ на собствената си жестокост.

Тогава съпругата му сънува видение: спасението на царя е възможно само ако бъде освободен Григорий. И когато светецът излиза от ямата, първото, което прави, е да погребе телата на мъчениците. После се изправя пред своя мъчител – и го изцерява. Изцерява не само тялото му, но и душата му. Покръства царския двор, а след това и целия арменски народ. Така Армения става първата християнска държава в света.

Красивата светица

Света Рипсимия е една от онези жени, чиито имена звучат като пламък – тих, но неугасим. Арменска девойка с необикновена красота и още по-силна духовна твърдост, тя отказва да се подчини на езическата воля на цар Тиридат и заедно с още тридесет и шест монахини избира мъченическия път пред предателството на вярата.

Историята ѝ е история на чистота, която не може да бъде пречупена, на женска чест, която не се продава, и на сила, която идва не от оръжие, а от убеждение. В православната традиция Рипсимия е закрилница на жените – особено на младите момичета, които търсят защита, благословение за дом и семейство, и опора в моменти на изпитание. Денят ѝ се свързва с молитва за светлина в трудни времена и за смелост да се отстоява истината, дори когато светът е жесток.

Кого закриля свети Григорий

Светецът е покровител на хора, които преминават през тежки изпитания - духовни, физически, житейски. Закриля онези, които са изправени пред несправедливост, които търсят изцеление, които се борят с мрак в себе си или около себе си. Смята се, че молитвата към него помага при болести, при душевни кризи, при загуба на посока.

Света Рипсимия е закрилница на жените – особено на младите момичета, които търсят сила, чистота и защита. Денят ѝ е свързан с благословение за дом, семейство и женска чест.

Традиции, поверия и обичаи

Денят е тих, светъл и насочен към вътрешно пречистване. Хората палят свещи за здраве и за упокой на мъчениците. Вярва се, че молитвата, отправена днес, има особена сила – защото е ден на победа над жестокостта, ден на изцеление и духовно просветление.

В някои райони се пази обичай да се раздава хляб или плодове за здраве. Жените се молят на света Рипсимия за закрила на дома и за мир в семейството. Старите хора казват, че това е ден, в който човек трябва да се освободи от гнева – защото гневът е онова, което превръща царя в звяр.

Забраните за деня - какво не бива да се прави

Това е ден, в който се избягват тежките думи, споровете и конфликтите. Не се започват дела, свързани с разрушение – копаене, рязане, събаряне. Не се изричат клетви и не се пожелава зло, защото се вярва, че думите днес имат особена тежест.

Не се работи с огън – символично напомняне за мъченията на светците. Не се извършват действия, които могат да наранят животно или човек – денят е посветен на милостта.

И най-важното: не се отказва помощ. Според старите вярвания, ако днес подминеш човек в нужда, ще загубиш благословението на светеца.

Кой празнува имен ден

Празнуват всички, които носят имената Григорий, Гриша, Григор, Григорина, както и Рипсимия и производните им.

Това е ден на светлина след мрак, на изцеление след страдание, на вяра, която променя съдби и цели народи. Ден, който ни напомня, че понякога най-дълбоката яма е само път към най-голямото въздигане.