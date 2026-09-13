Грандиозен театрален спектакъл почита Покръстването и цар Борис
Фондация "Нашият дом е България" ви кани на театрална оратория „От Вода и Дух”, концерти, богословски беседи и езда с коне в Плиска от 2 до 4 май
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Фондация "Нашият дом е България" ви кани на театрална оратория „От Вода и Дух”, концерти, богословски беседи и езда с коне в Плиска от 2 до 4 май
На 15 юли Честваме и паметта на светите мъченици Кирик и Юлита
По този начин се отбелязва 1160-тата годишнина от покръстването на българите
На 2 май православната църква почита Покръстителя на българите
Кубрат и Тервел са били християни, напълно възможно е и Аспарух да е бил кръстен, казва д-р Петър Николов
Патриарх Неофит отправи послание по повод 1150-годишнината от покръстването на българския народ и паметта на св. Цар Борис I Михаил. Публикуваме пълн...
Президентът Росен Плевнелиев пристигна в Плиска. Държавният глава ще присъства на тържествената света литургия, която ще бъде отслужена от патриарх Не...
Патриарх Фотий му праща наръчник как да ръководи държавата и поданиците За покръстването на българите от Свети цар Борис-Михаил е писано много. Истор...
1 150 години от покръстването на българите се навършват днес, като празникът ще бъде отбелязан с официалните тържества в цялата страна. Центрове на ч...
Плиска. „Вътрешното единство, културата и духовността са залог за бъдещето на българския народ". Това заяви държавният глава на Република България Рос...