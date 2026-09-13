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1 150 години от покръстването

1 150 години от покръстването

1 150 години от покръстването на българите се навършват днес, като празникът ще бъде отбелязан с официалните тържества в цялата страна. Центрове на ч...

01 май | 6:47
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