Голям празник е! Не се отказва помощ

Православната църква почита Свети Йоан Богослов-един от най-близките ученици на Иисус Христос, апостол и евангелист. Той е автор на едно от четирите евангелия и остава в християнската традиция като апостола на любовта.

Свети Йоан е сред учениците, които Христос след Своето Възкресение изпраща да проповядват Неговото учение. Заради написаното от него повествование за живота и делото на Спасителя е наречен евангелист.

Неговото Евангелие съдържа дълбоки истини за християнската вяра, изложени с ясни богословски понятия. Именно затова Йоан пръв в историята на Църквата получава и името Богослов.

Оставил мрежите и тръгнал след Христос

Като млад Йоан заедно с брат си Яков помагал на баща им Зеведей и семейството се препитавало с риболов.

Един ден Иисус Христос минал край брега на Генисаретското езеро, известно още като Галилейско или Тивериадско. Там видял Зеведей и двамата му синове да кърпят рибарските си мрежи.

Христос призовал младите мъже да Го последват. Те оставили баща си, лодката и мрежите и тръгнали с Него. От този момент останали близо до Спасителя. Майка им Саломия също била сред жените, които подпомагали делото на Христос.

Заедно с апостол Петър Йоан и Яков присъствали на три от най-важните събития, описани в Евангелията – възкресяването на дъщерята на Яир, Преображението на Христос на планината Тавор и молитвата Му в Гетсиманската градина.

На Тайната вечеря Йоан бил до самия Иисус. А на Голгота, докато бил на кръста, Христос поверил Своята майка на грижите на любимия Си ученик.

„Бог е любов“

До Успението на Света Богородица Йоан проповядвал в Йерусалим. След това заминал за Ефес в Мала Азия, където продължил да разпространява християнската вяра и привлякъл много хора към учението на Иисус Христос.

На Свети Йоан Богослов се приписват Евангелието от Йоан, Откровението и три послания.

В центъра на неговото учение стои любовта към Бога и към хората. Едни от най-известните думи, свързани с апостола, са: „Бог е любов.“

Свети Йоан се упокоил в дълбока старост в края на I век.

Какво не се прави на Свети Йоан Богослов

Народната традиция е запазила редица поверия за празника. Смята се, че на този ден човек не трябва да се захваща с прекалено тежка работа и да се труди до изтощение. Денят се свързва с молитва, спокойствие и размисъл.

Според старите вярвания не бива да се отказва помощ на човек в нужда. Вярвало се също, че на този ден не е добре да се дават пари назаем, защото това може да донесе финансови затруднения.

Какво предсказва времето

С празника са свързани и народни знаци за есента и предстоящата зима.

Ако щъркелите все още не са отлетели, се очаква мека и късна зима. Многото паяжини предвещават суха и продължителна есен, докато дъждът се приема като знак за по-влажно време.

Тиха и звездна нощ според поверията предсказва сухо време и добра реколта през следващата година.

В народния календар празникът е познат и като Йоан Богослов – Есенен, защото се вярвало, че след него топлите дни постепенно си отиват и настъпва студът.