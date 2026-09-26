Голям празник е! Не се отказва помощ

Православната църква почита Свети Йоан Богослов-един от най-близките ученици на Иисус Христос, апостол и евангелист. Той е автор на едно от четирите евангелия и остава в християнската традиция като апостола на любовта.
Свети Йоан е сред учениците, които Христос след Своето Възкресение изпраща да проповядват Неговото учение. Заради написаното от него повествование за живота и делото на Спасителя е наречен евангелист.
Неговото Евангелие съдържа дълбоки истини за християнската вяра, изложени с ясни богословски понятия. Именно затова Йоан пръв в историята на Църквата получава и името Богослов.
Оставил мрежите и тръгнал след Христос
Като млад Йоан заедно с брат си Яков помагал на баща им Зеведей и семейството се препитавало с риболов.
Един ден Иисус Христос минал край брега на Генисаретското езеро, известно още като Галилейско или Тивериадско. Там видял Зеведей и двамата му синове да кърпят рибарските си мрежи.
Христос призовал младите мъже да Го последват. Те оставили баща си, лодката и мрежите и тръгнали с Него. От този момент останали близо до Спасителя. Майка им Саломия също била сред жените, които подпомагали делото на Христос.
Заедно с апостол Петър Йоан и Яков присъствали на три от най-важните събития, описани в Евангелията – възкресяването на дъщерята на Яир, Преображението на Христос на планината Тавор и молитвата Му в Гетсиманската градина.
На Тайната вечеря Йоан бил до самия Иисус. А на Голгота, докато бил на кръста, Христос поверил Своята майка на грижите на любимия Си ученик.
„Бог е любов“
До Успението на Света Богородица Йоан проповядвал в Йерусалим. След това заминал за Ефес в Мала Азия, където продължил да разпространява християнската вяра и привлякъл много хора към учението на Иисус Христос.
На Свети Йоан Богослов се приписват Евангелието от Йоан, Откровението и три послания.
В центъра на неговото учение стои любовта към Бога и към хората. Едни от най-известните думи, свързани с апостола, са: „Бог е любов.“
Свети Йоан се упокоил в дълбока старост в края на I век.
Какво не се прави на Свети Йоан Богослов
Народната традиция е запазила редица поверия за празника. Смята се, че на този ден човек не трябва да се захваща с прекалено тежка работа и да се труди до изтощение. Денят се свързва с молитва, спокойствие и размисъл.
Според старите вярвания не бива да се отказва помощ на човек в нужда. Вярвало се също, че на този ден не е добре да се дават пари назаем, защото това може да донесе финансови затруднения.
Какво предсказва времето
С празника са свързани и народни знаци за есента и предстоящата зима.
Ако щъркелите все още не са отлетели, се очаква мека и късна зима. Многото паяжини предвещават суха и продължителна есен, докато дъждът се приема като знак за по-влажно време.
Тиха и звездна нощ според поверията предсказва сухо време и добра реколта през следващата година.
В народния календар празникът е познат и като Йоан Богослов – Есенен, защото се вярвало, че след него топлите дни постепенно си отиват и настъпва студът.