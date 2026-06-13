Голям празник на 8 май. Почитаме любимия ученик на Христос
Денят на Йоан Богослов е свързан с добротворство, семейна закрила и силни народни поверия
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Денят на Йоан Богослов е свързан с добротворство, семейна закрила и силни народни поверия
Например днес е забранено да се дават пари назаем
Забранено да се кълне и клевети
В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото
Християни от градове и села се стичали, за да чуят учението на Арсений
Стъпките на Йоан Богослов водят към тайни на повече от 2000 години
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