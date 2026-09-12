Най-силната вечерна молитва за спокоен сън и благословен утрешен ден
Духовниците препоръчват преди лягане да се отделят минути в тишина
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Духовниците препоръчват преди лягане да се отделят минути в тишина
Археолозите смятат, че находките са част от монашеска обител от XIV век, съществувала през столичния период на Калиакра
Защо Иисус предпочита да разказва истории вместо да изнася лекции
Днес е ден за поучения, нравствени наставления и за дарения за бедните
От пророчеството до TикТок
Даровете им са код, който само посветените могат да разчетат
Светицата първа оповестява „Христос воскресе!“ и дава червено яйце на император Тиберий
Следват най-важните събития в живота на Иисус Христос
На Богоявление се възвестява тайната на Светата Троица
С какво е толкова вълнуваща винаги за нас историята за Младенеца Иисус, Който се роди във Витлеемската пещера
Слизане в ада. Стенопис от Великата църква "Св. София" в Истанбул
Възкресението на Христа и появата Му сред апостолите. Стенопис от 1290 г. от зографa Мануил Панселинос Църквата "Протата" в Карея, Света Гора Атон
Пилат си мие ръцете. Иисус Христос пред Пилат Понтийски. Стенопис от 1546 г. от Теофан Критски в Манастира Ставроникита
Витлеем. Християнски поклонници от цял свят се събраха за коледната меса в полунощ във Витлеем – родното място на Иисус Христос. Латинският патриарх...
Опашки пред лика на Христос в Пазарджик, молят го за изцеление
Великият Макс фон Сюдов и испански студент по икономика са сред влизалите в образа на Божия син Представянето на Исус винаги е изкушавало кинаджиите....