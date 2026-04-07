Велики вторник! Какво се случва на втория ден от Страстната седмица

Велики вторник е вторият ден от Страстната седмица. В православните църкви се четат притчата за талантите и за Десетте девици.

Пет от тях били мъдри, а другите пет - неразумни. С текстовете се напомня, че хората трябва да правят добри дела в очакване на бъдещия съд.

Велики вторник е деня за поучения, нравствени наставления и за дарения за бедните и нисшите духом през Страстната седмица.

На Велики вторник Исус Христос разказва притчата за талантите, като пророкува бъдещата съдба на Йерусалим - с опожаряването и разрушаването на Йерусалимския храм от римските легиони под командването на бъдещия римски император Тит.

Притчата за Десетте девици е свързана с древния обичай младоженците да бъдат посрещани от девойки, носещи запалени лампади.

Исус Христос е представен в притчата като жених на църквата и според неговите пророчески думи е дошло време, когато женихът трябвало да се отнеме от сватбарите, т. е. когато Христос трябвало да бъде хванат и предаден на мъчение.

Това са дните от Страстната седмица. Затова богослужението през първите три дни от Страстната седмица се нарича „Последование на Жениха“.

Поуката от притчата е да бъдем винаги готови да посрещнем небесния жених господ Исус Христос при второто му славно пришествие, защото не знаем кога то ще стане. Особено е необходимо духовно да бодърствуваме в тия дни на Господните страдания

Дните до Великден са време за смирение, размисъл, равносметка и строг пост.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com