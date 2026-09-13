Велики вторник! Какво се случва на втория ден от Страстната седмица
Днес е ден за поучения, нравствени наставления и за дарения за бедните
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Днес е ден за поучения, нравствени наставления и за дарения за бедните
Девойките носят мълчана вода
Миряните се стараят да правят колкото се може повече добрини
На Велики вторник по стар обичай девойките извършват ритуално носене на "мълчана вода"
Иисус и притчата за десетте девици
На днешния ден Спасителят разказва притчата за десетте мъдри девици, очакващи идването на Господа
Денят е отреден за смирение, у дома се носи "мълчана вода"
Днес е вторият ден от Страстната седмица - Велики вторник. През написаното в Евангелието Иисус Христос ни поучава как да даряваме като ни разказва за...